Ascolti TV | Sabato 10 Settembre 2022 (Di domenica 11 settembre 2022) Music Awards Nella serata di ieri, Sabato, 10 Settembre 2022, su Rai1 la seconda serata dei Tim Music Awards ha conquistato .000 spettatori pari al % di share, nella presentazione in onda dalle alle, e .000 spettatori pari al % dalle al %. Su Canale 5 Croce e Delizia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la semifinale dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile Slovenia-Italia in prima visione ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 in prima visione Sonic ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 Indovina chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Rete4 Cast Away è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda ha interessato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Sliding Doors è stato seguito da .000 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 11 settembre 2022) Music Awards Nella serata di ieri,, 10, su Rai1 la seconda serata dei Tim Music Awards ha conquistato .000 spettatori pari al % di share, nella presentazione in onda dalle alle, e .000 spettatori pari al % dalle al %. Su Canale 5 Croce e Delizia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la semifinale dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile Slovenia-Italia in prima visione ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 in prima visione Sonic ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 Indovina chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Rete4 Cast Away è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda ha interessato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Sliding Doors è stato seguito da .000 ...

antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2669 — Ascolti da domenica 4 a sabato 10 settembre 2022: cala House of the Dragon (… - tvblogit : Ascolti tv sabato 10 settembre 2022 - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 10 settembre 2022: Tim Music Awards, Croce e delizia, Sonic, dati Auditel e share - 26az1 : RT @zazoomblog: Ascolti tv Tim Music Awards 2022 sabato 10 settembre: quanto ha fatto la seconda puntata? - #Ascolti #Music #Awards #sabat… - zazoomblog : Ascolti tv Tim Music Awards 2022 sabato 10 settembre: quanto ha fatto la seconda puntata? - #Ascolti #Music… -