A che ora inizia il GP di F1 a Monza e quando vederlo in chiaro su TV8 | programma preciso

Le qualifiche della giornata di ieri del Gran Premio d'Italia 2022 di Formula 1 non hanno fatto altro che aumentare l'attesa per l'appuntamento decisivo del weekend nel 'Bel Paese', la gara, in programma oggi domenica 11 settembre. A partire dalla pole position ci sarà Charles Leclerc, una pole conquistata di forza a prescindere dalle penalità cui deve sottostare Max Verstappen che partirà dalla quarta posizione, nonostante il secondo tempo al termine della sessione delle qualifiche. Al momento della conquista della pole il pubblico ha manifestato tutta la propria gioia nei confronti del proprio beniamino; di conseguenza, è ancora di più l'attesa per la gara odierna (inizierà alle ore 15:00), vista anche la splendida cornice di pubblico nella quale si volgerà.

