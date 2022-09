Vuelta a España 2022, Fred Wright polemico con Roglic: “Sono deluso, accuse ingiuste e messaggi sgradevoli!” (Di sabato 10 settembre 2022) Non si è fatta attendere la risposta di Fred Wright dopo le accuse rivoltegli da Primoz Roglic, sfortunato protagonista di una caduta alla Vuelta a España 2022 con conseguente ritiro, abbandonando dunque le speranze di conquistare la Maglia Rossa e strapparla a Remco Evenepoel. Un apparente incidente di gara ha invece fatto infuriare Roglic che ha accusato Wright di aver causato la caduta, con quest’ultimo che non ha esitato nel rispondere a tono: le accuse Sono pesanti, era inevitabile che giungesse una risposta per difendere le proprie ragioni. Fred Wright ha dunque deciso di dire la sua a seguito delle accuse ricevute da Roglic, ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Non si è fatta attendere la risposta didopo lerivoltegli da Primoz, sfortunato protagonista di una caduta allacon conseguente ritiro, abbandonando dunque le speranze di conquistare la Maglia Rossa e strapparla a Remco Evenepoel. Un apparente incidente di gara ha invece fatto infuriareche ha accusatodi aver causato la caduta, con quest’ultimo che non ha esitato nel rispondere a tono: lepesanti, era inevitabile che giungesse una risposta per difendere le proprie ragioni.ha dunque deciso di dire la sua a seguito dellericevute da, ...

