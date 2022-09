Venezia 79: vincono le donne (e sono tre anni di fila), anche se Panahi meritava di più – il commento (Di sabato 10 settembre 2022) Si diceva che le registe non vincevano mai, che il mondo del cinema era tutto al maschile. E invece, proprio come nel grandissimo film di Todd Field, TAR, con protagonista quella dispotica direttrice d’orchestra potente, sobillatrice e invasata come un maschio dispotico qualunque, a Venezia 79 la scorpacciata di premi principali se la fanno due donne. Il Leone d’Oro va a Laura Poitras, brava e onesta documentarista che si spacca le ossa da quasi vent’anni e che nel 2014 vinse un Oscar per il suo Citizenfour dove affrontò lo scandalo delle intercettazioni illegali della NSA e volò a Hong Kong per intervistare, prima di tutti gli altri, Edward Snowden. Gran Premio della Giuria e Miglior Opera Prima per Alice Diop con Saint Omer, la più sorprendente tra le sorprese possibili in questo robusto e ricco Concorso, film stilisticamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Si diceva che le registe non vincevano mai, che il mondo del cinema era tutto al maschile. E invece, proprio come nel grandissimo film di Todd Field, TAR, con protagonista quella dispotica direttrice d’orchestra potente, sobillatrice e invasata come un maschio dispotico qualunque, a79 la scorpacciata di premi principali se la fanno due. Il Leone d’Oro va a Laura Poitras, brava e onesta documentarista che si spacca le ossa da quasi vent’e che nel 2014 vinse un Oscar per il suo Citizenfour dove affrontò lo scandalo delle intercettazioni illegali della NSA e volò a Hong Kong per intervistare, prima di tutti gli altri, Edward Snowden. Gran Premio della Giuria e Miglior Opera Prima per Alice Diop con Saint Omer, la più sorprendente tra le sorprese possibili in questo robusto e ricco Concorso, film stilisticamente ...

fanpage : Vincitori della Coppa Volpi alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, rispettivamente come miglior attore e miglio… - FQMagazineit : Venezia 79: vincono le donne (e sono tre anni di fila), anche se Panahi meritava di più – il commento - mauriziocascel1 : RT @fanpage: Vincitori della Coppa Volpi alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, rispettivamente come miglior attore e miglior attrice,… - PaolaFucilieri : RT @fanpage: Vincitori della Coppa Volpi alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, rispettivamente come miglior attore e miglior attrice,… - fkamaryo : Un camion di premi, premi per tutti OLÈ. A Verona vincono tutti mica è Venezia. #TIMMusicAwards -