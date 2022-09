“Una vergogna la spesa per le armi quando si muore di fame”: il programma di Carlin Petrini alla festa del Fatto Quotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Il Covid e la guerra ci hanno Fatto dimenticare “la drammatica situazione del Pianeta”. A ricordarlo è il fondatore di Slow Food Carlin Petrini dalla festa del Fatto Quotidiano, ospite di un dibattito dedicato alla transizione ecologica. A intervistare l’intellettuale punto di riferimento dell’ecologismo italiano, che ha unito gastronomia, sensibilità ambientale e sociale, c’erano Luca Sommi, scrittore e giornalista, conduttore di Accordi e Disaccordi sul canale Nove, ed Ettore Boffano, giornalista ed ex condirettore del Fatto. “È la prima volta che con il cambiamento climatico viene messa in discussione la sopravvivenza dell’umanità”, ha esordito Petrini nel suo intervento. Focalizzando poi il nodo della questione: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Il Covid e la guerra ci hannodimenticare “la drammatica situazione del Pianeta”. A ricordarlo è il fondatore di Slow Fooddel, ospite di un dibattito dedicatotransizione ecologica. A intervistare l’intellettuale punto di riferimento dell’ecologismo italiano, che ha unito gastronomia, sensibilità ambientale e sociale, c’erano Luca Sommi, scrittore e giornalista, conduttore di Accordi e Disaccordi sul canale Nove, ed Ettore Boffano, giornalista ed ex condirettore del. “È la prima volta che con il cambiamento climatico viene messa in discussione la sopravvivenza dell’umanità”, ha esorditonel suo intervento. Focalizzando poi il nodo della questione: ...

