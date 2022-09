Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati? Ecco cosa sta succedendo

IsaeChia : #UominieDonne, Teresa Cilia e quella didascalia social che sembra confermare la crisi con Salvatore Di Carlo - peppesava : RT @Ragusanews: Teresa Cilia, l'ex tronista ragusana vince il tumore ma perde l’amore - Ragusanews : Teresa Cilia, l'ex tronista ragusana vince il tumore ma perde l’amore -

Sono diverse settimane, ormai, che si parla di una crisi sempre più galoppante tra l'ex tronistae il marito Salvatore Di Carlo. Non è la prima volta che la coppia viene messa a dura prova, ma sembra che questa volta l'addio sia alle porte. Ecco gli ultimi sfoghi social della ...... Mauro De Marchis, Davide Tumino,Campisi, Valentina Lentini e Nicole. Con loro anche il Preside della facoltà di Ingegneria, Francesco Castelli, che ha voluto rimarcare come l'...Uomini e Donne, è davvero giunta al capolinea la storia tra Teresa e Salvatore Lei ha finalmente rotto il silenzio Da qualche giorno non si fa ...Nelle ultime settimane si è spesso vociferato di una possibile crisi per una coppia nata nello studio di Uomini e Donne. Si tratta di Teresa Cilia e ...