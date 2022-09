Salernitana, Nicola: “Anche contro la Juventus fedeli alla nostra identità” (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGara dall’altissimo coefficiente di difficoltà alle porte per la Salernitana, che domani sera sarà impegnata all’Allianz Stadium contro la Juventus. Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa la sfida che attende i suoi granata ribadendo la soddisfazione per quanto espresso finora dal collettivo. Juventus – “E’ una squadra che per capacità e abilità ha determinato l’85% dei campionati. I bianconeri hanno una mentalità importante e sono abituati a giocare tre volte a settimana. La rosa che ha a disposizione Allegri può interpretare vari moduli, dal 4-4-2 al 4-3-3 passando al 3-5-2. contro il PSG ha fatto cose interessanti sul piano tattico e ha la forza per mettere in difficoltà chiunque. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi e acquisire un certo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGara dall’altissimo coefficiente di difficoltà alle porte per la, che domani sera sarà impegnata all’Allianz Stadiumla. Davideha presentato in conferenza stampa la sfida che attende i suoi granata ribadendo la soddisfazione per quanto espresso finora dal collettivo.– “E’ una squadra che per capacità e abilità ha determinato l’85% dei campionati. I bianconeri hanno una mentalità importante e sono abituati a giocare tre volte a settimana. La rosa che ha a disposizione Allegri può interpretare vari moduli, dal 4-4-2 al 4-3-3 passando al 3-5-2.il PSG ha fatto cose interessanti sul piano tattico e ha la forza per mettere in difficoltà chiunque. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi e acquisire un certo ...

