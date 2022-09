Roma, affaticamento muscolare per Zalewski: ad Empoli uno tra Bove e Camara (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo le due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, la Roma vuole rialzare la testa contro l’Empoli nel posticipo della sesta giornata di Serie A 2022/2023. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho dovrebbe confermare la difesa a tre con Mancini, Smalling ed Ibanez, mentre a centrocampo non ci sarà Nicola Zalewski, fermato da un affaticamento muscolare all’adduttore. Al suo posto dovrebbe essere schierato Leonardo Spinazzola, mentre in mezzo al campo uno tra Edoardo Bove e Mady Camara, con quest’ultimo che parte favorito per una maglia da titolare. In attacco, invece, tornerà Tammy Abraham, con Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini alle sue spalle SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo le due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, lavuole rialzare la testa contro l’nel posticipo della sesta giornata di Serie A 2022/2023. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho dovrebbe confermare la difesa a tre con Mancini, Smalling ed Ibanez, mentre a centrocampo non ci sarà Nicola, fermato da unall’adduttore. Al suo posto dovrebbe essere schierato Leonardo Spinazzola, mentre in mezzo al campo uno tra Edoardoe Mady, con quest’ultimo che parte favorito per una maglia da titolare. In attacco, invece, tornerà Tammy Abraham, con Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini alle sue spalle SportFace.

