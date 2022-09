Presidente Usa parteciperà a esequie Elisabetta a Londra (Di sabato 10 settembre 2022) Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato oggi che parteciperà ai funerali della regina Elisabetta II, morta ieri in Scozia. "Non conosco ancora i dettagli, ma ci andrò", ha risposto ai giornalisti che gli hanno rivolto la domanda. La data del funerale di Elisabetta II a Londra non è stata ancora annunciata, ma potrebbe aver luogo lunedì 19 settembre. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 settembre 2022) Ildegli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato oggi cheai funerali della reginaII, morta ieri in Scozia. "Non conosco ancora i dettagli, ma ci andrò", ha risposto ai giornalisti che gli hanno rivolto la domanda. La data del funerale diII anon è stata ancora annunciata, ma potrebbe aver luogo lunedì 19 settembre.

LaVeritaWeb : Per il presidente Usa «i trumpisti calpestano la Costituzione e non rispettano le elezioni». Peccato che i suoi del… - icact60 : @seguimi2022 Questa é piú a sinistra della sinistra .Biden rimbambito fra poco se ne va a casa e sta matta diventa… - ChiaraMosti : RT @Erica55902833: Signori e signore vi presento il responsabile coordinatore per gestire il vaiolo delle scimmie nominato dal presidente U… - LGold53947389 : RT @Erica55902833: Signori e signore vi presento il responsabile coordinatore per gestire il vaiolo delle scimmie nominato dal presidente U… - italianavera333 : RT @Erica55902833: Signori e signore vi presento il responsabile coordinatore per gestire il vaiolo delle scimmie nominato dal presidente U… -