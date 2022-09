Napoli-Spezia 0-1, Spalletti in conferenza (Di sabato 10 settembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza al termine della sfida difficile contro lo Spezia L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Il tecnico del, Luciano, ha parlato inal termine della sfida difficile contro loL'articolo ilsta.

SkySport : NAPOLI-SPEZIA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (89’) ? SERIE A - 6^ giornata ?? - sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - jackpotKE : Serie A, Napoli vs Spezia, RESULT: 1 - 0 - braciulone : @GraziaMarocco Perché secondo tempo di Napoli - Spezia e Q3 Formula 1 no? ???????? -