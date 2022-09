Milan, vittoria di carattere: sorpasso sulla Samp in dieci (Di sabato 10 settembre 2022) Il Milan contro la Sampdoria deve rispondere alla vittoria del Napoli e dell’Inter nel pomeriggio: ci riesce a gran fatica. In 10 per tutto il secondo tempo a causa del rosso a Leao e con la rete annullata a De Ketelaere, il Milan riesce comunque a imporsi contro la Sampdoria e a festeggiare i tre punti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 settembre 2022) Ilcontro ladoria deve rispondere alladel Napoli e dell’Inter nel pomeriggio: ci riesce a gran fatica. In 10 per tutto il secondo tempo a causa del rosso a Leao e con la rete annullata a De Ketelaere, ilriesce comunque a imporsi contro ladoria e a festeggiare i tre punti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ASRomaFemminile : ?? È FINITA! Grande vittoria per 2-0 sul Milan! ?? ???? In gol Moeka Minami al 19’ e Valentina Giacinti al 44’! ??… - ASRomaFemminile : ?? È la nostra prima vittoria in campionato contro il Milan! ???? #ASRomaFemminile - capuanogio : Vittoria solida del #Milan, in inferiorità numerica per un tempo e molto stanco nel finale. La teoria del complott… - orgoglioRN1899 : RT @ChrisElMuss: Abbiamo giocato da #Casciavit, sofferto da Casciavit, lottato da Casciavit, vinto da Casciavit. !!! Partita da #Milan di N… - 86_longo : Tre punti molto pesanti quelli ottenuti da un Milan ridotto in 10. Maignan mette la firma alla vittoria con un dopp… -