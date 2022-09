Manuel Bortuzzo non poteva immaginarlo | Un video la mette nei guai: scoppia la bufera (Di sabato 10 settembre 2022) L’ex gieffino Manuel Bortuzzo rischia di finire al centro di una nuova polemica a causa di un vecchio video shock apparso sui social L’ex gieffino Manuel Bortuzzo (screenshot Mediaset)Manuel Bortuzzo sperava senza dubbio di poter vivere sereno la sua nuova storia d’amore con Angelica Benevieri. I due sono ormai alcune settimane che si mostrano insieme ed affiatati sui social ma questo clima di pace rischia di finire molto presto. Non solo i due sono finiti al centro di gravi accuse di complotto e voci di presunte crisi ma adesso potrebbero finire per essere coinvolti in una clamorosa polemica. Tutto questo a causa della giovane influencer e di un suo vecchio video apparso di nuovo sui social. Nel dettaglio si tratta di un TikTok della ragazza che ... Leggi su direttanews (Di sabato 10 settembre 2022) L’ex gieffinorischia di finire al centro di una nuova polemica a causa di un vecchioshock apparso sui social L’ex gieffino(screenshot Mediaset)sperava senza dubbio di poter vivere sereno la sua nuova storia d’amore con Angelica Benevieri. I due sono ormai alcune settimane che si mostrano insieme ed affiatati sui social ma questo clima di pace rischia di finire molto presto. Non solo i due sono finiti al centro di gravi accuse di complotto e voci di presunte crisi ma adesso potrebbero finire per essere coinvolti in una clamorosa polemica. Tutto questo a causa della giovane influencer e di un suo vecchioapparso di nuovo sui social. Nel dettaglio si tratta di un TikTok della ragazza che ...

