“Lo hanno fatto in studio” UeD | Ida Platano e Riccardo Guarnieri non si trattengono | si è saputo tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 10 settembre 2022) Le puntate devono ancora andare in onda, ma a Uomini e Donne non si fa altro che parlare già di Ida. Ci sono state infatti delle registrazioni nei giorni scorsi e sono spuntate fuori le prime indiscrezioni su quanto avvenuto nell’ex coppia. L’ultimo dettaglio in ordine di tempo è stato riferito nelle scorse ore da Lorenzo Pugnaloni della pagina social Uominiedonneclassicoeover, che rispondendo ad una domanda di un utente, ha svelato il gesto compiuto dai due davanti alo. A Uomini e Donne fari puntati non solamente su Ida, ma anche su Gemma Galgani. “Nella registrazione di mercoledì era sceso un nuovo corteggiatore per Gemma, ma lei non l’ha tenuto!”. Quindi, dopo la delusione ...