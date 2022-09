LIVE Vuelta a España 2022 in DIRETTA: tris di Carapaz, Evenepoel fa trionfare il Belgio in un Grande Giro dopo 44 anni! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Vuelta A España LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.35 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE della ventesima e penultima tappa della Vuelta a España 2022, domani la passerella finale verso Madrid per incoronare ufficialmente Remco Evenepoel! Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 17.33 Il Belgio non vinceva un Grande Giro dal 1978, quando De Muynck trionfò al Giro d’Italia. L’ultimo successo alla Vuelta risaliva invece al 1977 con Maertens. Con Evenepoel inizia una nuova era per coloro che per quasi mezzo secolo hanno atteso l’avvento dell’erede di Eddy ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.35 Chiudiamo qui ladella ventesima e penultima tappa della, domani la passerella finale verso Madrid per incoronare ufficialmente Remco! Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 17.33 Ilnon vinceva undal 1978, quando De Muynck trionfò ald’Italia. L’ultimo successo allarisaliva invece al 1977 con Maertens. Coninizia una nuova era per coloro che per quasi mezzo secolo hanno atteso l’avvento dell’erede di Eddy ...

