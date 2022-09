Lite degenera e tenta di sgozzarlo con una smerigliatrice alla fermata del bus (Di sabato 10 settembre 2022) L'episodio risale a martedì scorso, ma solo ora l'aggressore ha un volto. Una denuncia per tentato omicidio è stata mossa nei confronti di un 28enne, cittadino marocchino regolare sul territorio, al termine delle indagini della... Leggi su today (Di sabato 10 settembre 2022) L'episodio risale a martedì scorso, ma solo ora l'aggressore ha un volto. Una denuncia perto omicidio è stata mossa nei confronti di un 28enne, cittadino marocchino regolare sul territorio, al termine delle indagini della...

