Juve, Allegri: “Contro la Salernitana Locatelli non ci sarà, Paredes gioca” (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – “La sfida di Parigi mi lascia una bella reazione e una buona partita dopo il 2-0, ma c’è un’altra cosa che mi fa arrabbiare: siamo diventati simpatici, bellini e perdenti, questo non va bene perché dobbiamo essere antipatici: questo vorrebbe dire essere vincenti”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta con il Psg e alla vigilia della partita di campionato con la Salernitana, a Torino. Allegri fa il punto sull’infermeria della Juventus. “Locatelli si è fermato ieri per un problema muscolare e lo valuteremo – svela il tecnico in conferenza stampa – poi Szczesny sarà ancora out e Di Maria dovrebbe tornare mercoledì (Contro il Benfica in Champions League, ndr)”. E sulla formazione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – “La sfida di Parigi mi lascia una bella reazione e una buona partita dopo il 2-0, ma c’è un’altra cosa che mi fa arrabbiare: siamo diventati simpatici, bellini e perdenti, questo non va bene perché dobbiamo essere antipatici: questo vorrebbe dire essere vincenti”. Così il tecnico dellantus, Massimiliano, dopo la sconfitta con il Psg e alla vigilia della partita di campionato con la, a Torino.fa il punto sull’infermeria dellantus. “si è fermato ieri per un problema muscolare e lo valuteremo – svela il tecnico in conferenza stampa – poi Szczesnyancora out e Di Maria dovrebbe tornare mercoledì (il Benfica in Champions League, ndr)”. E sulla formazione ...

