iPhone 14 e Starlink, cosa bolle in pentola? La rivelazione di Elon Musk (Di sabato 10 settembre 2022) Il supporto di Starlink potrebbe essere integrato a breve sui nuovissimi iPhone 14? Difficile dare una risposta, ma in corso vi sono alcuni “colloqui” fra la Apple e SpaceX, una delle aziende di punta dell’uomo più ricco al mondo, Elon Musk. iPhone 14 e Starlink, 10/9/2022 – Computermagazine.itA svelare i dettagli di questo retroscena è stato proprio lo stesso manager di origini sudafricane attraverso il suo seguitissimo profilo ufficiale Twitter. A riguardo il numero uno di Tesla ha cinguettato così: “Abbiamo avuto alcune conversazioni promettenti con Apple sulla connettività di Starlink. Il team di iPhone è ovviamente super intelligente. Di sicuro, la chiusura del collegamento dallo spazio al telefono potrebbe funzionare meglio se il software e ... Leggi su computermagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Il supporto dipotrebbe essere integrato a breve sui nuovissimi14? Difficile dare una risposta, ma in corso vi sono alcuni “colloqui” fra la Apple e SpaceX, una delle aziende di punta dell’uomo più ricco al mondo,14 e, 10/9/2022 – Computermagazine.itA svelare i dettagli di questo retroscena è stato proprio lo stesso manager di origini sudafricane attraverso il suo seguitissimo profilo ufficiale Twitter. A riguardo il numero uno di Tesla ha cinguettato così: “Abbiamo avuto alcune conversazioni promettenti con Apple sulla connettività di. Il team diè ovviamente super intelligente. Di sicuro, la chiusura del collegamento dallo spazio al telefono potrebbe funzionare meglio se il software e ...

itrichi : @MediasetTgcom24 non ditelo alla Meloni, per lei hanno tutti un iPhone 14 Pro e si collegano con StarLink ???? - AppleZein : Elon Musk: IN ARRIVO la CONNESSIONE SATELLITARE con iPhone 14? - TuttoTechNet : Apple chiama, Musk risponde con Starlink per la tecnologia satellitare di iPhone 14 #apple - DilectisG : RT @C0d3r_: Elon Musk: #Starlink ed #Apple in trattativa per la connettività satellitare di iPhone 14 - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi 'Elon Musk' ha dichiarato che la sua azienda ha avuto conversazioni promettenti con Apple riguardo la possibilità d… -