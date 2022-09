Inside Out 2: Pixar annuncia il sequel, in arrivo nell'estate 2024 (Di sabato 10 settembre 2022) nell'estate 2024 debutterà nelle sale Inside Out 2, il sequel del film Pixar diretto da Pete Docter che porta gli spettatori nella mente di una ragazzina. Inside Out 2 verrà realizzato e uscirà nelle sale nell'estate 2024, come confermato da Pixar durante l'evento D23. Il progetto sarà co-diretto da Pete Docter e Ronnie Del Carmen e potrà contare sul ritorno nel cast di doppiatori del primo capitolo della storia. Al centro della trama di Inside Out c'era la giovane Riley (Kailtyn Dias) che si trasferisce con la famiglia a San Francisco, dovendo affrontare nuovi problemi ed emozioni. nella sua mente Gioia (Amy Poehler), ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 settembre 2022)debutteràe saleOut 2, ildel filmdiretto da Pete Docter che porta gli spettatoria mente di una ragazzina.Out 2 verrà realizzato e usciràe sale, come confermato dadurante l'evento D23. Il progetto sarà co-diretto da Pete Docter e Ronnie Del Carmen e potrà contare sul ritorno nel cast di doppiatori del primo capitolo della storia. Al centro della trama diOut c'era la giovane Riley (Kailtyn Dias) che si trasferisce con la famiglia a San Francisco, dovendo affrontare nuovi problemi ed emozioni.a sua mente Gioia (Amy Poehler), ...

