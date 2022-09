Giancarlo Antognoni si racconta | I numeri dieci sono scomparsi perché hanno vinto quelli dei moduli

globalistIT : - spicciar : RT @guychiappa: Giancarlo Antognoni, 'che giocava guardando le stelle', sulla scomparsa dei numeri 10, la prevalenza del modulo, il campo d… - guychiappa : Giancarlo Antognoni, 'che giocava guardando le stelle', sulla scomparsa dei numeri 10, la prevalenza del modulo, il… - Soccer_Stats : The 8 FIFA World Cup Medal ??Winners with Fiorentina: Mario Pizziolo (1934) Pietro Vierchowod (1982) Giancarlo Ant… - andtrap : @laK83 Giancarlo Antognoni ?? -

Il Foglio

rossonero alla nascita e viola per destino, racconta, in un'intervista ad Antonello Sette pubblicata in anteprima sull'inserto sportivo del Foglio, una storia, dove il ...Al Foglio Sportivo: "Ai miei tempi c'era più improvvisazione, più gioia e più fantasia. I giocatori erano liberi di fare quello che volevano" Sul Foglio Sportivo un'intervista a. Ripercorre la sua carriera: nato milanista, è stato una bandiera della Fiorentina. E parla anche del calcio di oggi. Perché era più bello il calcio in cui lei giocava Quale è ... Antognoni, viola e solitario. Intervista all'ex bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina e centrocampista della Nazionale racconta il suo amore per il Milan e Rivera da bambino fino a ...Al Foglio Sportivo: «Ai miei tempi c'era più improvvisazione, più gioia e più fantasia. I giocatori erano liberi di fare quello che volevano» ...