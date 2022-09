F1 oggi, GP Italia 2022: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 10 settembre 2022) oggi, sabato 10 settembre, prenderanno il via le prove libere 3 e le qualifiche del GP d’Italia, sedicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Monza piloti e monoposto dovranno trovare la chimica giusta per ottenere la miglior prestazione possibile. La Ferrari si augura di fare bene davanti al pubblico di casa. La Rossa viene da un periodo non super positivo in cui la F1-75 sembra aver smarrito la via dello sviluppo a vantaggio di Red Bull e di Mercedes. In particolare, l’olandese Max Verstappen è il grande favorito di questo fine-settimana. La RB18 ha dimostrato di essere particolarmente veloce su tracciati in cui l’efficienza aerodinamica è la caratteristica principale. Vedremo se lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc avranno a disposizione un mezzo adeguato per lottare con i ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022), sabato 10 settembre, prenderanno il via le prove libere 3 e ledel GP d’, sedicesimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Monza piloti e monoposto dovranno trovare la chimica giusta per ottenere la miglior prestazione possibile. La Ferrari si augura di fare bene davanti al pubblico di casa. La Rossa viene da un periodo non super positivo in cui la F1-75 sembra aver smarrito la via dello sviluppo a vantaggio di Red Bull e di Mercedes. In particolare, l’olandese Max Verstappen è il grande favorito di questo fine-settimana. La RB18 ha dimostrato di essere particolarmente veloce su tracciati in cui l’efficienza aerodinamica è la caratteristica principale. Vedremo se lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc avranno a disposizione un mezzo adeguato per lottare con i ...

