F1: appendicite per Albon, a Monza in Williams corre De Vries (Di sabato 10 settembre 2022) Monza - Cambio nelle file della Williams, dove Alexander Albon è stato costretto all'operazione dopo che nella mattinata di oggi gli è stata rilevata un'appendicite. Sarà quindi Nyck De Vries a ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 settembre 2022)- Cambio nelle file della, dove Alexanderè stato costretto all'operazione dopo che nella mattinata di oggi gli è stata rilevata un'. Sarà quindi Nyck Dea ...

sportface2016 : +++#ItalianGP: appendicite per #Albon, ricoverato al centro medico. Al suo posto in #Williams a Monza correrà #DeVries+++#F1 - Sere241 : @icegirl887 Albon è stato operato per appendicite! ?? - ansiawoman : RT @Dangone_: Immagina andare a Monza dal vivo e uno tra i tuoi piloti preferiti in assoluto non corre per appendicite ?? @ansiawoman - Dangone_ : Immagina andare a Monza dal vivo e uno tra i tuoi piloti preferiti in assoluto non corre per appendicite ?? @ansiawoman - disagioscout : RT @sportface2016: +++#ItalianGP: appendicite per #Albon, ricoverato al centro medico. Al suo posto in #Williams a Monza correrà #DeVries++… -