Dove vedere Napoli-Spezia in tv e streaming (Di sabato 10 settembre 2022) Dove vedere Napoli Spezia – Napoli e Spezia si affronteranno sabato 10 settembre alle ore 15:00 in occasione della 6ª giornata di Serie A TIM 2022-2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Gli spezzini hanno cambiato guida tecnica nel corso dell'estate, passando da Thiago Motta a Luca Gotti. L'ex allenatore dell'Udinese ha raccolto l'eredità di una squadra arrivata sedicesima in classifica la scorsa stagione a quota 36 punti. La sensazione è che anche quest'anno i bianconeri cercheranno di raggiungere quanto prima la salvezza, per poi eventualmente pensare ad altri obiettivi. L'obiettivo stagionale del Napoli, invece, sembrerebbe quello di confermare anche quest'anno la qualificazione in Champions League. Al momento squadre come Inter, ...

