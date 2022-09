De Ligt commette un fallo da rigore al 92° | il Bayern pareggia con lo Stoccarda VIDEO

(Di sabato 10 settembre 2022) Terzo pareggio di fila in Bundesliga per ilMonaco, un evento che accade di rado. Oggi però la vittoria è stata vicina, distante solo qualche minuto. Sul punteggio di 2-1 al 92° però è arrivato ilin area dida parte di Matthijs de, che arriva in ritardo e pesta il piede di Guirassy, intento a calciare da pochi metri. L’arbitro viene richiamato al VAR e fischia il piazzato dagli undici metri, che lo stesso attaccante dellorealizza per il 2-2 finale. SportFace.

Pepitos54 : De ligt commette il fallo che da rigore allo Stoccarda. Pareggio al 90 minuto. De ligt nn cambià mai -

