Calciomercato.com

In pole per sostituirlo c'e' Serse. Il capocannoniere delle ultime due stagioni col Lecce, ... Tra le altre squadre, occhio al Frosinone di Grosso, al Modena di Tesser e all'assoluto del ...Maccio Capatonda Il mondo del cinema non è più stato lo stesso dopo l'di Maccio Capatonda a ... Tra i personaggi cult si ricordano Arrigo Sacchi e Serse. Giovanni Cacioppo Strepitoso, ... Cosmi, l'esordio con il Rijeka è da dimenticare Brillante esordio in coppa toscana per il Cosmocare Cus Pisa, che supera nettamente la Mens Sana Siena, formazione ammessa in C gold, dopo il rifiuto del ripescaggio da parte degli universitari: forse ...Incerto l’undici iniziale della formazione della Valle D’Itria, con Pizzulli che scioglierà le ultime riserve solo prima del match, ma che ...