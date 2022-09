Bologna, Vigiani: «Con la Fiorentina emozione particolare. Non stravolgerò la squadra» (Di sabato 10 settembre 2022) A guidare il Bologna contro la Fiorentina ci sarà Vigiani, allenatore della Primavera, che ha parlato in conferenza stampa Luca Vigiani, allenatore della Primavera del Bologna che domani guiderà la Prima squadra, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. emozione – «Cosa proverò lo capirò domenica, ma è sicuro un’emozione particolare. Un’occasione di stimolo per me e il fatto di affrontare la Fiorentina mi da una carica in più visto che sono cresciuto calcisticamente lì». GRUPPO – «Ho trovato una squadra che ha preso coscienza di quello che era successo, quindi un ottimo punto di partenza per lavorare». TATTICA – «Per quanto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) A guidare ilcontro laci sarà, allenatore della Primavera, che ha parlato in conferenza stampa Luca, allenatore della Primavera delche domani guiderà la Prima, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la– «Cosa proverò lo capirò domenica, ma è sicuro un’. Un’occasione di stimolo per me e il fatto di affrontare lami da una carica in più visto che sono cresciuto calcisticamente lì». GRUPPO – «Ho trovato unache ha preso coscienza di quello che era successo, quindi un ottimo punto di partenza per lavorare». TATTICA – «Per quanto ...

