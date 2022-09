Al Camping Village Isola Verde l’iniziativa “Pedalaniep – In viaggio per la solidarietà” (Di sabato 10 settembre 2022) Venerdì 9 settembre il “Camping Village Isola Verde” di Nettuno (Roma) ha ospitato la manifestazione “Pedalaniep-In viaggio per la solidarietà”, l’iniziativa è un viaggio itinerante che ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle iniziative dell’ANIEP (Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili). L’Associazione di utilità sociale e senza scopi di lucro ha la sede nazionale a Bologna in Via de’ Coltelli 7 ed opera in molte regioni italiane con sezioni provinciali e comunali. Fondata nel 1957 con il nome di Associazione Nazionale Invalidi per Esiti di Poliomielite, dal 1999 ANIEP è come detto l’Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti sociali e civili dei ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Venerdì 9 settembre il “” di Nettuno (Roma) ha ospitato la manifestazione “-Inper la”,è unitinerante che ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle iniziative dell’ANIEP (Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili). L’Associazione di utilità sociale e senza scopi di lucro ha la sede nazionale a Bologna in Via de’ Coltelli 7 ed opera in molte regioni italiane con sezioni provinciali e comunali. Fondata nel 1957 con il nome di Associazione Nazionale Invalidi per Esiti di Poliomielite, dal 1999 ANIEP è come detto l’Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti sociali e civili dei ...

