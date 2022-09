Vuelta 2022 | Evenepoel | “Giornata tranquilla | l’obiettivo era risparmiare le forze per domani”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il corridore della Quick Step Alpha Vynil, Remco, continua a mantenere saldamente sulle sue spalle la maglia rossa di leader delladi Espanaed è sempre più vicino al trionfo finale. Nessun problema nella diciannovesima tappa di Talavera de la Reina per il belga, che ora dovrà pensare soltanto ai possibili attacchi di sabato: “Corsa perfetta quest’oggi, la Trek Segafredo ha controllato tutto il tempo perché voleva vincere la tappa. Pedersen si trova in una condizione eccezionale, gli faccio i complimenti. Per noi, invece, è stata unaed abbiamo risparmiato le. Ho deciso di restare nelle prime posizioni per evitare cadute nel finale.era arrivare sani e salvi alla tappa in vista della corsa decisiva di ...