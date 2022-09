Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 15:30 (Di venerdì 9 settembre 2022) Viabilità DEL 09 SETTEMBRE 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA, SI PROCEDE IN COLONNA TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA A24. DISAGI SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA; SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA, SEMPRE PER LAVORI, TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CAPITALE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE IL SERVIZIO È REGOLARE SINO AL 18 SETTEMBRE ANCHE NELLE ORE SERALI. I LAVORI NELLA STAZIONE STELLA POLARE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 settembre 2022)DEL 09 SETTEMBREORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA, SI PROCEDE IN COLONNA TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA A24. DISAGI SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA; SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA, SEMPRE PER LAVORI, TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CAPITALE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE IL SERVIZIO È REGOLARE SINO AL 18 SETTEMBRE ANCHE NELLE ORE SERALI. I LAVORI NELLA STAZIONE STELLA POLARE ...

