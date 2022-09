infoitinterno : Clima: 'Ultima generazione' manifesta a Venezia - AnsaVeneto : Clima: 'Ultima generazione' manifesta a Venezia. Due attivisti 'incollati' alla 'Tempesta' di Giorgione #ANSA - EugenioBerto70 : Clima: 'Ultima generazione' manifesta a Venezia - TeleradioNews : Wärtsilä, Spera (Ugl): “Importante decisione Regione FVG: sabato in piazza a Trieste”. “Importante è la decisione… - TeleradioNews : Trieste. Wartsila chiude stabilimento: UGL sabato manifesta con la Regione che ha fatto ricorso - Wärtsilä, Spera (… -

Tiscali Notizie

Un centinaio di persone fra cui numerosi attori inclusa Julienne Moore hanno manifestato al festival disul red carpet chiedendo la liberazione del regista iraniano Jafar Panahi, arrestato lo scorso luglio per aver manifestato con diversi dei suoi colleghi contro l'imprigionamento di altri due ...Prossimamente su Netflix e presentata oggi alla Mostra del Cinema di, la serie noir in sei ... il cuore e l'anima: tensioni ed emozioni si accendono in un macabro tour de force che si... Venezia manifesta per il regista iraniano Jafar Panahi Roma, 9 set. (askanews) - Un centinaio di persone fra cui numerosi attori inclusa Julienne Moore hanno manifestato al festival di Venezia sul ...La protesta per l’arresto del regista iraniano, in solidarietà a tutti gli artisti perseguitati nel mondo Un flash mob di sostegno al regista iraniano Jafar Panahi (e un lungo applauso alla sua sedia ...