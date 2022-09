Urso in missione a Kiev incontra Kuleba e conferma: “Pieno sostegno dell’Italia anche dal futuro governo” (Di venerdì 9 settembre 2022) Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia e presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di ritorno da una missione a Kiev, dove ha incontrato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha ribadito alle autorità locali la disponibilità a un «Pieno sostegno dell’Italia anche dal futuro governo». Urso (presidente Copasir) in missione a Kiev Nella missione a Kiev – ha infatti spiegato Urso – ha ribadito totale appoggio italiano alla resistenza Ucraina «anche a nome del presidente ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 settembre 2022) Adolfo, senatore di Fratelli d’Italia e presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di ritorno da una, dove hato il ministro degli Esteri ucraino Dmytroe Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha ribadito alle autorità locali la disponibilità a un «dal».(presidente Copasir) inNella– ha infatti spiegato– ha ribadito totale appoggio italiano alla resistenza Ucraina «a nome del presidente ...

