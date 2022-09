Una Vita Anticipazioni Spagnole: Colpo di scena! Rodrigo uccide Aurelio (Di venerdì 9 settembre 2022) Le Anticipazioni Spagnole di Una Vita ci rivelano che molto presto, nelle puntate della Soap in onda su Canale5, assisteremo a un Colpo di scena clamoroso. Rodrigo riuscirà a vendicarsi di Aurelio e gli tenderà una trappola mortale. Leggi su comingsoon (Di venerdì 9 settembre 2022) Ledi Unaci rivelano che molto presto, nelle puntate della Soap in onda su Canale5, assisteremo a undi scena clamoroso.riuscirà a vendicarsi die gli tenderà una trappola mortale.

