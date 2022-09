TV Play | Viviano a ruota libera | da Mourinho a Mihajlovic fino ad Allegri

Tifo Brescia

a TV PlayITALIANE IN EUROPA - 'Le vittorie bisogna costruirle. Se si vuole arrivare ad un certo livello devi costruire qualcosa. Con i soldi non ce la facciamo visto che ci sono club come il ...si è soffermato su Marco Giampaolo , allenatore a suo dire molto particolare nei metodi e nei modi con cui fare calcio. Visto che lui stesso ha discusso con il tecnico: ' Sono andato via ... Federico Viviani, ecco chi è il nuovo faro del Brescia Emiliano Viviano intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play va a ruota libera sulla Serie A e i suoi protagonisti Emiliano Viviano è giunto al suo secondo anno da portiere del ...Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay: tra Juventus, crisi Inter e italiane in Europa ...