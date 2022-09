The Queen: gli eventi in tutto il Regno Unito sono stati posticipati o in dubbio poiché le leggende dello sport rendono omaggio a Sua Maestà (Di venerdì 9 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il secondo giorno dell’ultimo test contro il Sud Africa dell’Inghilterra è stato posticipato e i tributi continuano ad affluire mentre il mondo sportivo reagisce alla morte della regina Elisabetta II. Buckingham Palace ha confermato giovedì che Sua Maestà è morta pacificamente all’età di 96 anni, con i membri della famiglia reale in viaggio a Balmoral per essere al suo fianco. La regina era il monarca regnante più lungo del Regno Unito. Qui, Stats Perform riassume l’impatto che la sua morte ha avuto sugli eventi sportivi e sceglie i tributi di alcuni dei ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il secondo giorno dell’ultimo test contro il Sud Africa dell’Inghilterra è stato posticipato e i tributi continuano ad affluire mentre il mondoivo reagisce alla morte della regina Elisabetta II. Buckingham Palace ha confermato giovedì che Suaè morta pacificamente all’età di 96 anni, con i membri della famiglia reale in viaggio a Balmoral per essere al suo fianco. La regina era il monarca regnante più lungo del. Qui, Stats Perform riassume l’impatto che la sua morte ha avuto sugliivi e sceglie i tributi di alcuni dei ...

lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - meb : Una donna che ha tenuto unita la sua nazione per 70 anni. La sovrana britannica che ha regnato più a lungo. Tutto i… - Simo_Ventura : ?? #queenelizabeth non c’è più. Se ne va LA COLONNA,IL vero PUNTO di RIFERIMENTO. Ma anche una donna, una mamma e u… - em_rodmar : RT @troppeparanoie: Non ci sarà più un “God save the Queen” per almeno 3 generazioni. Potremmo morire senza vedere più una Regina d’Inghilt… - emerymontanaro : @aharonemery @perrocojonudo jajsjsjsjsjajajjajajaa rip tbt?????????????????????????? the queen????? -