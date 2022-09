The Crown e la morte di Elisabetta II: l’impatto sulla serie Netflix (Di venerdì 9 settembre 2022) Cosa accadrà alla produzione della serie di Netflix The Crown dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II? Ecco il punto della situazione. La quinta stagione di The Crown, in uscita il prossimo novembre sulla piattaforma Netflix, continuerà con il racconto della vita della famiglia reale che va dal 1900 fino, forse, all’evento della tragica morte di Lady D avvenuta il 31 agosto del 1997. Non si hanno ancora delle certezze ma, sappiamo che Khalid Abdalla è stato scelto per ricoprire il ruolo di Dodi Al-Fayed. Bertie Carvel e Lydia Leonard invece, ricopriranno rispettivamente i ruoli di Tony e Charlie Blair. Cosa accadrà alla serie dopo la morte della Regina? Nel frattempo le riprese per la sesta e ultima stagione ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 settembre 2022) Cosa accadrà alla produzione delladiThedopo la scomparsa della ReginaII? Ecco il punto della situazione. La quinta stagione di The, in uscita il prossimo novembrepiattaforma, continuerà con il racconto della vita della famiglia reale che va dal 1900 fino, forse, all’evento della tragicadi Lady D avvenuta il 31 agosto del 1997. Non si hanno ancora delle certezze ma, sappiamo che Khalid Abdalla è stato scelto per ricoprire il ruolo di Dodi Al-Fayed. Bertie Carvel e Lydia Leonard invece, ricopriranno rispettivamente i ruoli di Tony e Charlie Blair. Cosa accadrà alladopo ladella Regina? Nel frattempo le riprese per la sesta e ultima stagione ...

