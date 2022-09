Spezia, Gotti: “A Napoli non si gioca a mente libera. Un recupero in attacco” (Di venerdì 9 settembre 2022) Luca Gotti, allenatore dello Spezia, è stato protagonista della conferenza stampa di presentazione della partita con il Napoli. L’introduzione è legata all’addio di Pecini al club ligure: “Sono dispiaciuto, molto, per quanto successo. Per me è stato un fulmine a ciel sereno, non avevo segnali che potesse succedere e che ci fossero frizioni. Infortunati? Non abbiamo migliorato molto. Oggi si allenerà Strelec per la prima volta dopo una settimana di febbre. Confido di portarlo a Napoli. Per gli altri ci sono progressi individuali per i tempi di recupero, che però sono più ampi rispetto all’immediato”. Si punterà sull’agonismo? “Qualcosa lo cambieremo, perché il Napoli ce lo impone. È una delle poche squadre che riesce ad associare possesso palla e muovere palla nello stretto, fino a ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 9 settembre 2022) Luca, allenatore dello, è stato protagonista della conferenza stampa di presentazione della partita con il. L’introduzione è legata all’addio di Pecini al club ligure: “Sono dispiaciuto, molto, per quanto successo. Per me è stato un fulmine a ciel sereno, non avevo segnali che potesse succedere e che ci fossero frizioni. Infortunati? Non abbiamo migliorato molto. Oggi si allenerà Strelec per la prima volta dopo una settimana di febbre. Confido di portarlo a. Per gli altri ci sono progressi individuali per i tempi di, che però sono più ampi rispetto all’immediato”. Si punterà sull’agonismo? “Qualcosa lo cambieremo, perché ilce lo impone. È una delle poche squadre che riesce ad associare possesso palla e muovere palla nello stretto, fino a ...

