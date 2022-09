SIW | Info & Card finale “Colossal 2022”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 9 settembre 2022) Lee ladi “”, in programma questo Sabato a Collesalvetti (LI): SIWSabato 10 Settembre – Collesalvetti (LI)Villa del Colle – Via Milano 31 Inizio Show Ore 21 – Biglietti Online QUI SIW Italian TitleNick Wave (c) Vs Nico InverardiSIW WILDBOAR Tag Team TitleHigh Society (Alex Flash; Liam Massett) (c) Vs Most Wanted (Pan; Picchio)Contract Ladder MatchBon Giovanni Vs Costantino Vs Darko Vs Ivan Lacroix Vs Jet Vs Leon Chiro Vs TempestaTriple Treat MatchElectra Vs Swan Vs ???Rafael Open ChallengeRafael Vs ???Capitan Fintus Vs Vertigo