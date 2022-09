Serie A, Canta Napoli: contro lo Spezia vola l'«1», Simeone punta un altro gol. Inter-Torino, riscatto nerazzurro a 1,43 (Di venerdì 9 settembre 2022) (Roma, 9/9/22) - Carica partenopea dopo la vittoria in Champions, con i tre punti bianconeri a 1,26. Gli scommettitori confermano la fiducia ai nerazzurri, contro i granata il 67% delle giocate è per Inzaghi Roma, 9 settembre 2022 – Prima il blitz contro la Lazio, poi il trionfo contro il Liverpool. Il Napoli può chiudere la settimana perfetta domani, nell'anticipo della sesta giornata di campionato, quando ospiterà al Maradona lo Spezia. Un compito sulla carta in discesa, vista la quota a 1,26 offerta su Planetwin365 per l'«1», ma con l'ombra degli ultimi due scontri diretti in Serie A in terra partenopea, entrambi conquistati dallo Spezia. Un risultato a oggi lontanissimo, visto lo stato di forma degli azzurri: l'offerta è a 10,40 sui bianconeri (fin qui a una sola ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) (Roma, 9/9/22) - Carica partenopea dopo la vittoria in Champions, con i tre punti bianconeri a 1,26. Gli scommettitori confermano la fiducia ai nerazzurri,i granata il 67% delle giocate è per Inzaghi Roma, 9 settembre 2022 – Prima il blitzla Lazio, poi il trionfoil Liverpool. Ilpuò chiudere la settimana perfetta domani, nell'anticipo della sesta giornata di campionato, quando ospiterà al Maradona lo. Un compito sulla carta in discesa, vista la quota a 1,26 offerta su Planetwin365 per l'«1», ma con l'ombra degli ultimi due scontri diretti inA in terra partenopea, entrambi conquistati dallo. Un risultato a oggi lontanissimo, visto lo stato di forma degli azzurri: l'offerta è a 10,40 sui bianconeri (fin qui a una sola ...

