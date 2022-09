Regina Elisabetta | un minuto di silenzio allo stadio? Finisce malissimo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) Laè morta era in Inghilterra, inevitabilmente, si fermano anche diversi gli eventi sportivi. Sia quelli di golf e cricket, mentre le partite di Europa League sono state disputate anche per le squadre inglesi. Diversa sorte delle partite di Premier League del prossimo turno, inizialmente in programma nel weekend, che non si disputeranno per rispetto di Sua Maestà. La situazione più surreale di tutti è stata in occasione di Zurigo-Arsenal (1-2), con le due squadre già in campo quando si è diffusa la notizia. A quel punto si è abbozzato undi raccoglimento insolito per le tempistiche, prima dell'inizio del secondo tempo. Le due squadre si sono schierate intorno al centro del campo per rendere omaggio adII. Purtroppo le cose non sono andate come nelle previsioni, ...