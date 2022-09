Re Carlo nel suo primo discorso alla nazione: "Vi servirò per tutta la vita come ha fatto mia madre" (Di venerdì 9 settembre 2022) Carlo III si è rivolto alla nazione nel suo primo discorso da re dopo la morte della Regina Elisabetta. "Vi parlo oggi con sentimenti di dolore, per tutta la via la mia amata madre è stata un esempio e un'ispirazione", ha detto il sovrano che poi ha assicurato: "Oggi io rinnovo a voi quella promessa di servizio per tutta la vita". Sabato il primogenito di Elisabetta verrà proclamato re. <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2022/09/09/news/regina elisabetta le news di oggiil mondo piange la sovrana attesa per il primo discorso di re Carlo iii-8652880/">Segui la diretta</a> Leggi su lastampa (Di venerdì 9 settembre 2022)III si è rivoltonel suoda re dopo la morte della Regina Elisabetta. "Vi parlo oggi con sentimenti di dolore, perla via la mia amataè stata un esempio e un'ispirazione", ha detto il sovrano che poi ha assicurato: "Oggi io rinnovo a voi quella promessa di servizio perla". Sabato ilgenito di Elisabetta verrà proclamato re. Segui la diretta

