(Di venerdì 9 settembre 2022) Reè giunto aper prendere formalmente possesso del trono ereditato dalla regina Elisabetta, morta ieri a Balmorlal. Il nuovo sovrano, vestito l’abito scuro del lutto, è stato accolto con ovazioni dallaaccalcata dietro le transenne in prossimità dell’ingresso. È la prima volta chee la sua consorte Camilla varcano i cancelli della residenza reale come re e regina d’Inghilterra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : L'annuncio della morte di Elisabetta II arriva con una nota di Buckingham Palace: 'Sua Maestà è morta pacificamente… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattovideo: Re Carlo arriva a Buckingham Palace: la folla lo acclama – Video - ilfattovideo : Re Carlo arriva a Buckingham Palace: la folla lo acclama – Video - Cpt_sbada : Mamma mia Carlo sembra già con un piede nella fossa rip in pace amico mio chissà se arriva agli anni 30 - sole24ore : ?? #CarloIII arriva a #BuckinghamPalace - Il Sole 24 ORE -

Folla in lacrime davanti a Buckingam palace. Una Nazione in lutto. I funerali della Regina si terrano il 19 settembre. Alle 19 italiane l'atteso discorso alla Nazione del nuovo re. Carlo III incontrer ...Amore ed affetto dimostrati in maniera non troppo velata da una suddita di sua Maestà Carlo III che, in occasione del suo arrivo a Buckingham Palace per parlare alla Nazione, ha deciso di dargli un ...