Rampini: perché Xi Jinping è in un mare di guai. I sospetti cinesi su Putin (Di venerdì 9 settembre 2022) Xi Jinping è in un "mare di guai" e la situazione Cina è esplosiva. Federico Rampini analizza il rapporto tra Pechino e Mosca sulla guerra in Ucraina e la solidità dell'alleanza tra la CIna e Vladimir Putin. "Io non ho mai creduto che la Cina potesse svolgere un ruolo di mediatrice di pace perché Xi Jinping il 4 febbraio, il giorno in cui Vladimir Putin andò a trovarlo a Pechino all'inaugurazione dei Giochi invernali, fece una scelta di campo chiarissima e parlò di amicizia illimitata", ricorda l'editorialista del Corriere della sera a Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli su La7. Ma d parte cinese c'è qualche ripensamento. Cosa si diranno i due leader a Samarcanda? Difficile prevederlo. Ma "certamente Xi Jinping ha ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Xiè in un "di" e la situazione Cina è esplosiva. Federicoanalizza il rapporto tra Pechino e Mosca sulla guerra in Ucraina e la solidità dell'alleanza tra la CIna e Vladimir. "Io non ho mai creduto che la Cina potesse svolgere un ruolo di mediatrice di paceXiil 4 febbraio, il giorno in cui Vladimirandò a trovarlo a Pechino all'inaugurazione dei Giochi invernali, fece una scelta di campo chiarissima e parlò di amicizia illimitata", ricorda l'editorialista del Corriere della sera a Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli su La7. Ma d parte cinese c'è qualche ripensamento. Cosa si diranno i due leader a Samarcanda? Difficile prevederlo. Ma "certamente Xiha ...

