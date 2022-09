Milan, Pioli: “Brahim Diaz? Se sta soffrendo la concorrenza non va bene” (Di venerdì 9 settembre 2022) Brahim Diaz sta soffrendo la concorrenza? Stefano Pioli, alla vigilia di Sampdoria-Milan di Serie A, ha risposto così Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 settembre 2022)stala? Stefano, alla vigilia di Sampdoria-di Serie A, ha risposto così

lucabianchin7 : Le scelte di Pioli verso #SampdoriaMilan. ??Kjaer titolare in difesa ??Pobega titolare in mezzo ??Origi probabile… - tvdellosport : ??Forse il miglior Milan dell’era Pioli. Forse la peggiore Inter dell’era Inzaghi. Ecco perché questo… - Milannews24_com : Pioli su Brahim Diaz: «Se giochi nel Milan devi accettare la concorrenza» - SampNews24 : #Milan, #Pioli e la #Sampdoria: non è successo contro nessun altro club - milansette : Verso Sampdoria-Milan, ecco il bilancio di Pioli contro i blucerchiati #acmilan #rossoneri -