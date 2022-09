Luca Gotti : " A Napoli con coraggio e attenzione " (Di venerdì 9 settembre 2022) Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani alle ore 15 allo Stadio Maradona contro il Napoli, ecco le sue dichiarazioni come riporta il sito ufficiale del club ligure : “Sono dispiaciuto molto per quanto successo con Pecini, posso dire che per me è stato un vero fulmine a ciel sereno; in questa settimana ho più volte parlato con la Società, che ha voluto darmi segnali di gradimento per quanto fatto finora e ha ribadito la propria fiducia. -afferm Gotti - Inoltre, il Club non ha intenzione di abbassare il livello di questa squadra e mi ha dichiarato tutta la volontà di avere sempre più uno Spezia competitivo. Sul fronte infermeria, la situazione non è migliorata molto. Oggi si allenerà per la prima volta con la squadra Strelec, confido quindi di portarlo a ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 9 settembre 2022), allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani alle ore 15 allo Stadio Maradona contro il, ecco le sue dichiarazioni come riporta il sito ufficiale del club ligure : “Sono dispiaciuto molto per quanto successo con Pecini, posso dire che per me è stato un vero fulmine a ciel sereno; in questa settimana ho più volte parlato con la Società, che ha voluto darmi segnali di gradimento per quanto fatto finora e ha ribadito la propria fiducia. -afferm- Inoltre, il Club non ha intenzione di abbassare il livello di questa squadra e mi ha dichiarato tutta la volontà di avere sempre più uno Spezia competitivo. Sul fronte infermeria, la situazione non è migliorata molto. Oggi si allenerà per la prima volta con la squadra Strelec, confido quindi di portarlo a ...

