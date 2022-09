Lidl | corsa folle alle offerte | guardia giurata estrae pistola per saltare la fila

PieraBelfanti : RT @leggoit: Lidl, corsa folle alle offerte: un uomo estrae pistola per scavalcare la fila - leggoit : Lidl, corsa folle alle offerte: un uomo estrae pistola per scavalcare la fila -

leggo.it

L'episodio allaSecondo quanto riferito da Il Messaggero, sembra che qualcuno abbia cercato di passargli davanti così da afferrare per primo un avvitatore in offerta esposto sugli scaffali. A ...L'episodio allaSecondo quanto riferito da Il Messaggero, sembra che qualcuno abbia cercato di passargli davanti così da afferrare per primo un avvitatore in offerta esposto sugli scaffali. A ... Lidl, corsa folle alle offerte: uomo estrae pistola per saltare la fila Spari al soffitto per le offerte al supermercato. Può sembrare una storia da far west, invece è la realtà di Avezzano, in provincia de L'Aquila, ...Lidl è pazza, la nuova tecnologia ha un costo veramente bassissimo, il risparmio è pronto per far sognare tutti.