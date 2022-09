Agenzia_Ansa : La Cassazione condanna il capitano della Lazio, Ciro Immobile, per evasione fiscale #ANSA - sportli26181512 : Lazio, Immobile esulta dopo il Feyenoord: messaggio sui social: Il bomber non ha segnato, ma si è speso tanto per l… - LALAZIOMIA : Lazio, Immobile esulta dopo il Feyenoord: messaggio sui social - Sanesi2000_ : @officialdan_94 @simondiego2009 @Stefano_Pantano eh si, immobile e milinkovic talmente forti che stanno alla lazio.… - ItDeiDiritti : RT @antondepierro: Questo è Ciro #Immobile,attaccante della #Lazio.E'di Torre Annunziata e la sua famiglia abita ai piedi del #Vesuvio.I ti… -

ROMA - Alla festa del gol contro il Feyenoord Cironon è riuscito a segnare. Luis Alberto, Felipe Anderson, doppietta Vecino e il bomber è rimasto a secco. Eppure ci ha provato diverse volte. Ha chiesto il pallone ai suoi compagni infinite ...... e questa è la, per poco, in maniera inaspettata il Feyenoord, a 3 minuti dalla fine, non riapre clamorosamente la gara. LEZIONE DI CALCIO - Gol , senza, e sembra strano: segnano tutti ...Il bomber non ha segnato, ma si è speso tanto per la squadra nel 4-2 finale agli olandesi. Ora punta il Verona ...Esordio convincente per la Lazio in Euorpa Leauge che senza troppi fronzoli ha archiviato la pratica Feyenoord imponendosi per 4-2. Stranamente non è andato a segno Ciro Immobile ...