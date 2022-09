Inter, terapia di gruppo: Inzaghi ora è chiamato a cambiare (Di venerdì 9 settembre 2022) terapia di gruppo per l’Inter, squadra a raccolta per un confronto e ora Inzaghi dovrà cambiare per invertire la rotta terapia di gruppo per l’Inter, squadra a raccolta per un confronto e ora Inzaghi dovrà cambiare per invertire la rotta. Nessun allarme ma una chiacchierata d’obbligo dopo tre ko in quattro partite tra cui le due pesanti contro Lazio e Milan. Serve ripartire e farlo con forza perché il terreno è ancora recuperabile e serve mettere un punto prima possibile a questa mini crisi prima che sia troppo tardi. La squadra è unita e ora sta a Inzaghi cambiare per invertire il trend negativo. Serve una svolta. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022)diper l’, squadra a raccolta per un confronto e oradovràper invertire la rottadiper l’, squadra a raccolta per un confronto e oradovràper invertire la rotta. Nessun allarme ma una chiacchierata d’obbligo dopo tre ko in quattro partite tra cui le due pesanti contro Lazio e Milan. Serve ripartire e farlo con forza perché il terreno è ancora recuperabile e serve mettere un punto prima possibile a questa mini crisi prima che sia troppo tardi. La squadra è unita e ora sta aper invertire il trend negativo. Serve una svolta. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News ...

