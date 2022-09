Il Rangers sulla sfida contro il Napoli: “Dovrebbe svolgersi regolarmente” (Di venerdì 9 settembre 2022) Rinviato il prossimo turno del campionato scozzese a causa della morte della Regina Elisabetta. Il Rangers ha comunicato che “sono in corso delle discussioni tra UEFA, Polizia scozzese e Rangers in merito alla partita. L’ipotesi più probabile è che si giochi. Al momento la gara Dovrebbe svolgersi regolarmente alla data e all’orario previsti”, si legge nella nota. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Rinviato il prossimo turno del campionato scozzese a causa della morte della Regina Elisabetta. Ilha comunicato che “sono in corso delle discussioni tra UEFA, Polizia scozzese ein merito alla partita. L’ipotesi più probabile è che si giochi. Al momento la garaalla data e all’orario previsti”, si legge nella nota. SportFace.

sportface2016 : Il #Rangers sulla sfida contro il #Napoli: 'Dovrebbe svolgersi regolarmente' - Salvato95551627 : RT @claudioruss: #Spalletti: 'Non abbiamo ricevuto comunicazioni dalla UEFA sulla partita di #ChampionsLeague contro i #Rangers. Se dovesse… - napoliculture : ??#Spalletti: 'Non abbiamo ricevuto comunicazioni dalla UEFA sulla partita di #ChampionsLeague contro i #Rangers. Se… - claudioruss : #Spalletti: 'Non abbiamo ricevuto comunicazioni dalla UEFA sulla partita di #ChampionsLeague contro i #Rangers. Se… - chiaroferragnoz : Immaginate se #Spalletti, sulla falsa riga ‘allegriana’, dicesse “siamo realisti, la partita da vincere è quella in… -