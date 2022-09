Il ragazzo che gira nudo per strada mentre va in lavanderia (Di venerdì 9 settembre 2022) Con nonchalance girava completamente nudo per le strade di Quinto Stampi, a Rozzano (Milano). Entrava e usciva dai negozi, mentre si dirigeva in lavanderia. La sua presenza, inevitabilmente, non è sfuggita agli sguardi dei passanti, che hanno... Leggi su europa.today (Di venerdì 9 settembre 2022) Con nonchalanceva completamenteper le strade di Quinto Stampi, a Rozzano (Milano). Entrava e usciva dai negozi,si dirigeva in. La sua presenza, inevitabilmente, non è sfuggita agli sguardi dei passanti, che hanno...

