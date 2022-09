'I club hanno deciso di rendere omaggio alla Regina': la Premier non gioca (Di venerdì 9 settembre 2022) Non si gioca. In segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta, la Premier League ha deciso di cancellare l'intera 7ª giornata, in programma tra domani e lunedì. "Questo è un momento molto ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 settembre 2022) Non si. In segno di rispetto per la morte dellaElisabetta, laLeague hadi cancellare l'intera 7ª giornata, in programma tra domani e lunedì. "Questo è un momento molto ...

romeoagresti : #Miretti: 'Avevo 8 anni quando ho scelto la Juve, tifavo Juve, per me venire qui non è stato difficile. C'è stato l… - fantin_rf : RT @simonevitali85: “Ho molto rispetto per la Juve, il calcio ha una memoria corta e molto fragile. Hanno vinto nove degli ultimi undici ca… - Reby71 : RT @simonevitali85: “Ho molto rispetto per la Juve, il calcio ha una memoria corta e molto fragile. Hanno vinto nove degli ultimi undici ca… - pazzamentejuve : Iervolino, pres. della Salernitana: 'Ho molto rispetto per la Juve, il calcio ha una memoria corta e molto fragile.… - IRebell05 : RT @simonevitali85: “Ho molto rispetto per la Juve, il calcio ha una memoria corta e molto fragile. Hanno vinto nove degli ultimi undici ca… -