Friuli Doc: Programma di sabato 10 settembre 2022 (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo il successo dell’inaugurazione di giovedì e l’ottimo riscontro di appuntamenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito, con prenotazioni chiuse in largo anticipo, la terza giornata di Friuli DOC continua con un intrecciarsi di eventi che spaziano dall’enogastronomia, quelle delle eccellenze, alla cultura, allo sport, allo spettacolo con protagonista la danza nell’evento che si terrà in serata in Piazza Libertà. Le degustazioni Nuovo incontro con la degustazione Friuli DOC, Montasio e Vino: il territorio da gustare, a cura di Consorzio del Formaggio Montasio. Alle ore 10.30 presso la Loggia del Lionello in Piazza Libertà. Nella stessa Loggia del Lionello, alle ore 12.00 un invito a conoscere le Birre artigianali friulane prodotte da birrifici agricoli (Azienda Borgo Decimo), degustazione a cura di Coldiretti. Sarà invece Corte ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo il successo dell’inaugurazione di giovedì e l’ottimo riscontro di appuntamenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito, con prenotazioni chiuse in largo anticipo, la terza giornata diDOC continua con un intrecciarsi di eventi che spaziano dall’enogastronomia, quelle delle eccellenze, alla cultura, allo sport, allo spettacolo con protagonista la danza nell’evento che si terrà in serata in Piazza Libertà. Le degustazioni Nuovo incontro con la degustazioneDOC, Montasio e Vino: il territorio da gustare, a cura di Consorzio del Formaggio Montasio. Alle ore 10.30 presso la Loggia del Lionello in Piazza Libertà. Nella stessa Loggia del Lionello, alle ore 12.00 un invito a conoscere le Birre artigianali friulane prodotte da birrifici agricoli (Azienda Borgo Decimo), degustazione a cura di Coldiretti. Sarà invece Corte ...

IvyRoncon : RT @luca_vidoni: Un bagno di folla per @GiorgiaMeloni a Friuli Doc a Udine. Grazie a tutti ?????? - Udine_news_ : Friuli Doc: il programma di oggi - - RobertTinicolo : RT @ZorzettigVini: La linea Myo', nata dai vigneti più antichi Zorzettig, è la Selezione di vini doc Friuli Colli Orientali vinificata in p… - HariSel95300131 : @SimoneBellandi1 @iurimariaprado Un'orgia di folla per Giorgia...ma concediamo l'attenuante generica (era 'Friuli d… - jipoulou59 : RT @luca_vidoni: Un bagno di folla per @GiorgiaMeloni a Friuli Doc a Udine. Grazie a tutti ?????? -